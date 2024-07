Von Sonja Zekri

Es war ein Abschied in Bitterkeit und mit einigem Getöse. Es kommt ja nicht alle Tage vor, dass eine gesamte Redaktion hinwirft, so wie die Redaktion des Nahost-Portals Qantara in der vergangenen Woche hingeworfen hatte. Und dass es sich nicht um Hunderte Mitarbeiter, sondern um eine Handvoll Leute um den langjährigen Chefredakteur Loay Mudhoon handelt, ändert nichts am Effekt.