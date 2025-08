Die Zeitung prüft, ob sie auf einen Telegram-Fake hereinfiel. Blöd nur, dass die Story zu dem Zeitpunkt schon von vielen anderen weiterverbreitet wurde. Über einen hektischen Dienstagnachmittag in deutschen Medienhäusern.

Von Thore Rausch

Eine Affäre zwischen Wladimir Putin und einer Putzkraft, eine uneheliche Tochter des russischen Präsidenten, die sich nun aus dem Exil in Paris mit schweren Vorwürfen an den Herrn Papa meldet. Wer könnte dieser Geschichte schon widerstehen? Unter der Schlagzeile „Phantom-Tochter rechnet mit Putin ab“ veröffentlichte die Bild am Sonntag einen vermeintlichen Scoop.