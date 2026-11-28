So, jetzt ist Weihnachten . Bei RTL haben sie das, was man früher „ Advent “ nannte, schon durchgespielt, bevor überhaupt die erste Kerze am gleichnamigen Kranz brannte. Sie taten das mit einer groß angekündigten Premiere: Das werktägliche Mittags-Mischmagazin „Punkt 12“ erschien am Samstag erstmals als fast dreistündige „Wir freuen uns auf Weihnachten“-Spezialausgabe mit Katja Burkard, die als Rauschgoldengel aus einer kleidgewordenen Glitzerkugel moderierte.

Nun muss man wissen, dass bei RTL die Weihnachtszeit bereits vor sechs Wochen angebrochen ist. Seit Mitte Oktober wiederholt der Sender am Wochenende tagsüber eine endlose Abfolge amerikanischer TV-Jahresendzeit-Romanzen mit Titeln wie „Ein Weihnachten kommt selten allein“, „Geteilte Weihnacht“ oder „Zwei Weihnachtsdates für Lily“. Insofern ist das Publikum, das hier seine Samstage und Sonntage verbringt, längst in der Stimmung, sich von Alexander Klaws die „Stille Nacht“ besingen zu lassen.

Das Nachrichtenstudio wurde dafür „festlich geschmückt“, wie es so schön heißt. Das bedeutet jenseits des Aufbaus üblicher Baum- und Bescherungsattrappen, dass die wandfüllenden LED-Flächen im Hintergrund eine angemessen KI-generiert wirkende Wohnzimmerszenerie mit großem Kaminfeuer zeigen. Das lodert dermaßen überlebensgroß hinter den Protagonisten, dass man sich spätestens beim vierten von Klaws verkitschten Weihnachtsliedklassiker fragt, wie schlimm man es eigentlich tatsächlich fände, wenn das Studio plötzlich wahrlich in Flammen stünde. Andererseits werden die Darbietungen des ersten „DSDS“-Gewinners, der gerade auf Weihnachtsliedertournee ist, von Werbepausen zerhackt, sodass man nur Anfang und Ende der Songs hört - was die sonst lästigen Unterbrechungen überraschend willkommen erscheinen lässt.

Die Verblüffung, dass sich der Sender RTL, der gerade drastische Sparprogramme auflegt, eine solche neue Live-Sendung leistet, löst sich schnell auf: Das „Punkt 12 Spezial“ ist vor allem eine schamlose (und erstaunlicherweise als solche nicht deklarierte) Werbesendung. Zwei Beiträge über Weihnachten im Tierheim und Geschenkideen für Tiere entpuppen sich als Werbung für einen Tierbedarfshandel; ein Beitrag über Alternativen zu Krawatten und Socken als Geschenke wirbt unverhohlen für Fotoprodukte eines konkreten Herstellers, dessen Produktionsabläufe in einem weiteren Film gezeigt und beschwärmt werden.

Rebecca Mir, Model und Fernsehmoderatorin, muss mit ihrem Mann zehn Runden einer mittelaufregenden Familienachterbahn fahren, was wie der extremsportliche Weltrekordversuch des Jahres inszeniert und kommentiert wird, aber letztlich nur dazu dient, für einen Freizeitpark, eine Lotterie und den RTL-Spendenmarathon zu werben. Immerhin fällt in diesem Zusammenhang der wirklich spektakuläre Satz des Außenmoderators: „Ich wollte immer schon mal mit Rebecca Mir ein Safeword ausmachen.“

Moderatorin Katja Burkard hingegen beschwert sich irgendwann, dass sie in den ganzen Schalten und Filmbeiträgen dauernd zusehen muss, wie andere Leute backen, essen und trinken, selbst aber im Studio nichts abbekommt. Fröhlich ruft sie ihren Kollegen im Waffel- und Glühweinparadies zu, dass sie trotz engen Paillettenkleids durchaus mitschlemmen könnte: „Das ist Stretch!!“

Nach harten drei Stunden sagt sie als Fazit, sie sei nun „ready for Heiligabend“. Sie steht mit dem RTL-Wettermann, der RTL-VIP-Frau, dem RTL-Royal-Typen und dem RTL-Spendenmarathonmoderator hinter dem Klavier, alle singen „So This Is Christmas“, keiner weiß den Text, und noch schöner als der Gedanke, dass Weihnachten jetzt kommen kann, ist in diesem Moment der, dass es fast schon wieder vorbei ist. Another year over, um es mit John Lennon zu singen.