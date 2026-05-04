In den USA unter Donald Trump hätten die Angriffe auf Medien mittlerweile System: Das schreibt die Organisation Reporter ohne Grenzen. In ihrer neuesten Rangliste von Ende April sind die USA um sieben Plätze zurückgefallen und liegen nun auf Rang 64, zwischen Botswana und Panama.
JournalismusEin Zeichen für die Pressefreiheit
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Eine Journalistin der „Washington Post“ erhielt im Januar Besuch vom FBI. Nun wird die Zeitung für eine Recherche, an der sie beteiligt war, mit einem Pulitzer-Preis geehrt.
Von Charlotte Walser, Washington
US-Medien:Warum jetzt viele an eine Inszenierung glauben
Melania und Donald Trump fordern die Absetzung von Jimmy Kimmel – wegen eines Witzes in den Tagen vor dem Anschlagsversuch in Washington. Auch eine Aussage der Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, irritiert nun.
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