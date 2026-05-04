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JournalismusEin Zeichen für die Pressefreiheit

Lesezeit: 3 Min.

Die Washington Post erhält einen Pulitzer-Preis für ihre Trump-Berichterstattung.
Die Washington Post erhält einen Pulitzer-Preis für ihre Trump-Berichterstattung. Alex Brandon/AP

Eine Journalistin der „Washington Post“ erhielt im Januar Besuch vom FBI. Nun wird die Zeitung für eine Recherche, an der sie beteiligt war, mit einem Pulitzer-Preis geehrt.

Von Charlotte Walser, Washington

In den USA unter Donald Trump hätten die Angriffe auf Medien mittlerweile System: Das schreibt die Organisation Reporter ohne Grenzen. In ihrer neuesten Rangliste von Ende April sind die USA um sieben Plätze zurückgefallen und liegen nun auf Rang 64, zwischen Botswana und Panama.

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