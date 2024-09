Von Sebastian Herrmann

Zu den wichtigsten Werkzeugen des zeitgenössischen Journalismus zählt der Spiegel. In diesen blicken Autoren hinein und erklären anschließend stellvertretend für ihr Publikum, was und wen sie dort entdeckt haben, wen sie dort eigentlich gerne gesehen hätten und wie der Weg zu diesem Wunschbild aussehen könnte. Die sogenannten Qualitätsmedien haben also das Reich der Psychologie in den vergangenen paar Jahren für sich entdeckt und erfolgreich gekapert.