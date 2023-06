Von Thomas Fromm

Zeitlich waren diese beiden Momente nur ein paar Stunden auseinander, dazu kamen noch an die 520 Kilometer Luftlinie. Es war an diesem Mittwoch in Mailand, als der Wagen mit dem Anfang der Woche verstorbenen und vorbestraften Ex-Premier, Medien-Zampanound berüchtigten Party-Impresario Silvio Berlusconi auf dem Domplatz vorfuhr. Am Abend zuvor noch saß ein anderer Medien-Mann vor Journalisten in Frankfurt und sprach über den Verstorbenen, der es vom Kreuzfahrt-Entertainer zuerst zum Bauunternehmer und schließlich zum Medienmogul gebracht hatte.