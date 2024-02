Isaak wird Deutschland beim Eurovision Song Contest in Malmö vertreten. Sowohl die internationale Jury als auch das Publikum gaben dem 28-Jährigen die meisten Punkte.

Von Ann-Marlen Hoolt

Als der Sieger feststeht, regnet es Konfetti von der Decke. Seiner Frau kommen die Tränen, das Publikum jubelt und Conchita Wurst bringt Blumen und eine Trophäe auf die Bühne. Isaak weiß nicht, was er sagen soll. Dass er Deutschland beim Eurovision Song Contest vertreten wird, hat er zwar gehofft, aber so richtig damit gerechnet hatte er nicht. Als Barbara Schöneberger ihn noch mal auf die Bühne bittet, stammelt er zunächst ein paar unverständliche Laute. Und sagt dann: "Ich muss so pinkeln, das kannst du dir nicht vorstellen."