Von Aurelie von Blazekovic

Vieles klappt in Deutschland schneller, als eine Baustelle fertig wird. Bei Pro Sieben Sat 1 zum Beispiel, wo man lange nach dem Slogan "We love to entertain you" arbeitete, heißt jetzt das Lieblingswort "Public Value". Gesellschaftlich wertvoll soll das Programm heute sein, und der vor zwei Jahren angekündigte Aufbau einer 60-köpfigen Nachrichtenredaktion ist dem Medienkonzern mittlerweile gelungen. Zum Jahresbeginn ist diese Redaktion so einsatzfähig, dass die konzerneigenen Programme Pro Sieben, Sat 1 und Kabel Eins wieder Nachrichten aus eigener Hand senden, nachdem diese jahrelang zugekauft wurden. Nur die Baustelle eben - auf einem 26 000 Quadratmeter großen Grundstück in München-Unterföhring - braucht noch ein paar Monate, voraussichtlich bis in den späten Herbst 2023.