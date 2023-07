Von Harald Hordych und Jana Stegemann

Pro Sieben Sat 1 hat in dieser Woche konkretisiert, was die schon länger angekündigten Sparmaßnahmen bedeuten werden. Rund 400 Stellen sollen in Deutschland noch in diesem Jahr abgebaut werden; sozialverträglich, wie der Privatsender betont. Das entspricht jedem zehnten Arbeitsplatz im Unterhaltungskerngeschäft und in der Holding in Unterföhring bei München, wie die SZ berichtete. Mit dieser überraschenden Zahl ging der neben der RTL-Gruppe größte Privatsender Deutschlands, der auch in Österreich und der Schweiz aktiv ist, Anfang der Woche an die Öffentlichkeit.