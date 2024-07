ZDF-Doku über Herzogin Kate:Die ehelichste Mutter

Man könnte meinen, es ist Sommerloch. In einer großen Doku feiert das ZDF die Princess of Wales.

Von Nele Pollatschek

Wer wirklich an abendländischen Werten festhält, der lässt sich beim Begehen heiliger Feiertage nicht von Externalitäten aufhalten. Ja, manchmal blühen die Osterglocken erst zu Pfingsten und nein, die meisten Weihnachten sind nicht weiß. So auch das Sommerloch. Manchmal fällt diese gebenedeite Nachrichtenfreiheit, die wir Informationsneurotiker so dringend benötigen, eben in Zeiten, deren Nachrichtenlosigkeit sich nur mit judeo-christlicher Disziplin und öffentlich-rechtlicher Unterstützung erhalten lässt.