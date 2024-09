Von Susan Vahabzadeh

Den Schrecken der Welt wird ungleich mehr Aufmerksamkeit zuteil als den Lichtlein am Wegesrand. Am Montagabend hat der Kensington-Palast ein Video veröffentlicht, in dem die Prinzessin von Wales das Ende ihrer Chemotherapie verkündet. Sie ruft am Ende dazu auf, man möge die Lichter hell erstrahlen lassen, und was die gute Nachricht angeht, dass sie sich auf dem Weg der Genesung betrifft, wurde ihrer Empfehlung Folge geleistet. Es wurde kräftig geleuchtet. Nicht immer in die richtige Richtung, aber immerhin.