Auf ihrer Homepage zeigte die Daily Mail am Montagmorgen Prinz Harry und Meghan Markle beim „intimen Tanzen“, gefilmt in Schwarz-Weiß, sowie ein Foto von Schauspielerin Elizabeth Hurley, die im Bikini „eine unglaubliche Figur“ mache. Beide Meldungen waren auf der Homepage in den unteren Spalten versteckt, was wohl auch damit zusammenhängt, dass nicht die Zeitung die Prominenten filmte oder fotografierte, sondern dass sie dies selbst taten. Es sind Posts ihrer eigenen Social-Media-Konten. Die Boulevard-Zeitung indes holt sich ihre Geschichten über die Stars gerne selbst.
GroßbritannienAusgespäht und abgehört
In London ziehen Prominente wie Prinz Harry oder Elizabeth Hurley gegen Journalisten der „Daily Mail“ vor Gericht. Die sollen sie jahrelang mit illegalen Methoden überwacht haben. Absurd, meint das Blatt.
Von Martin Wittmann, London
