Von Alexander Mühlauer, London

Prinz Harry hat jetzt bis zum 29. Dezember Zeit, das Geld zu zahlen. Spätestens dann muss er 48 447 Pfund an den Verlag der Mail on Sunday überweisen, so hat es ein Richter zu Beginn dieser Woche angeordnet. Das Verdikt des Londoner High Court ist ein schwerer Rückschlag für Harry, der in Großbritannien nicht nur um seinen Ruf kämpft, sondern auch um Polizeischutz für sich und seine Familie.