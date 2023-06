Prinz Harry sagt gegen die Mirror Newspapers Group aus, die er für viel persönliches Leid zur Rechenschaft ziehen will. Verhört wird er von einem Anwalt, der "The Beast" genannt wird.

Von Michael Neudecker, London

Der Vorsitzende Richter heißt Timothy Fancourt, aber kaum jemand nennt ihn "Mr Fancourt". Fancourt, seit sechs Jahren am Obersten Gerichtshof im Vereinigten Königreich, wird "Justice" genannt, ein Ehrentitel. Es klingt aber auch, als sei "Gerechtigkeit" sein Vorname. Natürlich wird dieser Prozess am Royal High Court in der Londoner Innenstadt von einem Richter geleitet, dessen Anrede klingt wie ein Künstlername. Die Grenzen zwischen Ernsthaftigkeit und Entertainment verschwimmen, so ist das ja immer bei Harry.