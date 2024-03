Von Ann-Marlen Hoolt

In schwarzen Vans fahren die Kandidatinnen und Kandidaten am französischen Landgut vor. Einer, noch einer, und da kommt noch einer. 50 Menschen füllen schließlich eine ganze Menge Vans. Vermutlich hat noch nie jemand eine Reality-Show geschaut und dabei den Wunsch nach noch mehr heranfahrenden Kandidaten verspürt. Aber jetzt ist das alles dann doch aufregend. So viele, sagen wir mal, Promis, auf einem Haufen. Willkommen bei "The 50".