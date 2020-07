Merve Kayikci will, dass mehr Muslime in den Medien sichtbar sind.

Von Veronika Wulf, München

Merve Kayikci sitzt in einem Asia-Restaurant in der Münchner Innenstadt, isst gebratene Nudeln und beantwortet nebenher Fragen, als zum vierten Mal ihr Handy klingelt. Das nächste Interview steht in einer halben Stunde an. Danach noch eins. Es ist eine seltsame Zeit für die 26-jährige Journalistin. Eigentlich ist sie es, die die Fragen stellt. Eigentlich sind die Zeiten vorbei, in denen sie als Protagonistin in Artikeln zu muslimischen Themen auftritt. Doch jetzt ist ihr neuer Podcast Primamuslima - Wir reden mit! beim Bayerischen Rundfunk (BR) erschienen, und das Medieninteresse überrumpelt sie ein bisschen. "Ich muss meine Rolle noch finden", sagt sie.