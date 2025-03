Die belgische Zeitung De Standaard schreibt: „Der öffentliche Streit zwischen zwei Präsidenten, von denen einer sich in einem Krieg gegen Russland verteidigt, signalisiert das Ende des Westens. Die Ukraine und Europa müssen es nun ohne militärische Unterstützung der USA mit Russland aufnehmen. Fortan ist es angemessener, von „Donald Trumps Regime“ zu sprechen als von Trumps Präsidentschaft. (…) Jetzt hängt alles von Europa ab. Dies ist ein Moment der Wahrheit, eine Charakterprüfung wie seit 70 Jahren nicht mehr.“

In Großbritannien kommentiert The Telegraph: „Das westliche Bündnis scheint auf der Kippe zu stehen. (...) Es war eine erschreckende Szene, die jeden in Großbritannien und Europa beunruhigt haben dürfte, der um die Sicherheit des Kontinents besorgt ist. (...) Trump und Vance waren zweifellos im Unrecht - sachlich, geopolitisch und moralisch. Die Art und Weise, wie sie ihre Argumente vortrugen, hat die Brüche in der westlichen Koalition deutlich gemacht und Wladimir Putin einen Propagandasieg beschert.“

SZ Plus Meinung Selenskij bei Trump : Der beispiellose Eklat im Weißen Haus wird schlimme Folgen haben Kommentar von Stefan Kornelius

Die französische Tageszeitung Le Figaro schreibt: „In Moskau kann Wladimir Putin seinen Augen und Ohren kaum trauen: Wer hätte auf ein solches Abdriften der Kontinente gewettet, bei dem Amerika näher an Russland heranrückt? (...) Der Amerikaner spielt das Spiel eines Zaren, der vom unvermeidlichen Niedergang des demokratischen und kapitalistischen Westens überzeugt ist.“

In der Neuen Zürcher Zeitung aus der Schweiz heißt es: „Offenkundig hegt Trump mehr Sympathien für den russischen Diktator und seine Geschichtsklitterung als für eine unabhängige Ukraine. (...) Wenn die Europäer wirklich einen stabilen Frieden in der Ukraine wollen, müssen sie vermutlich selbst die Führungsrolle übernehmen, ohne auf eine amerikanische „Rückversicherung“ hoffen zu können.“

Die spanische Zeitung El País schreibt über das „Ende einer Ära“:„Es handelt sich um die brutale Bestätigung des abrupten Kurswechsels der USA, sowohl inhaltlich als auch in der Form, im Vergleich zu den vergangenen 80 Jahren. (...) Die Europäer sind mit der Bereitschaft der USA konfrontiert, uns im Einvernehmen mit anderen imperialistischen Mächten großen Schaden zuzufügen. (...) (...) Wir Europäer stehen auf dem Speiseplan der imperialistischen Mächte.“

Die polnische Tageszeitung Rzeczpospolita kommentiert: „Kiew kann einem Waffenstillstand ohne US-Sicherheitsgarantien nicht zustimmen, da dies Putin nur Zeit geben würde, seine Truppen neu zu formieren und erneut anzugreifen. (…) Selenskij kommt nicht zu Unrecht zu dem Schluss, dass Krieg besser ist als Frieden in der von Trump vorgeschlagenen Form. Denn dieser Frieden bedeutet Kapitulation.“

03:57 Weißes Haus : Selenskij gegen Trump – der Streit in Video und Wortlaut Ein Treffen zwischen den Präsidenten aus den USA und der Ukraine mündet in eine heftige Auseinandersetzung vor laufenden Kameras. So verlief der historische Streit.

Die ebenfalls in Polen erscheinende Tageszeitung Gazeta Wyborcza schreibt: „Trump und sein Vize J. D. Vance haben sich im Oval Office nicht wie Staatsmänner, sondern wie Mafiabosse verhalten. Sie waren nur daran interessiert, die ukrainischen Ressourcen zu plündern. (...) Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij wurde zum Helden der zivilisierten Welt, als er vor drei Jahren in Kiew blieb, obwohl die russischen Truppen sich näherten. In der Zwischenzeit ist sein Stern verblasst. Indem er jetzt der US-Mafia die Stirn bot, ist er erneut zum Helden geworden.“

Die niederländische Zeitung De Telegraaf kritisiert auch Selenskij: „Der ukrainische Präsident war ungewöhnlich konfrontativ und erklärte den Amerikanern, dass sie Moskau zu viel Vertrauen schenken würden und Präsident Wladimir Putin seine Versprechen schon oft gebrochen habe. Die Kritik kam schlecht an. (...) Wolodimir Selenskij macht mit seiner Haltung und seinen Vorwürfen offenbar mehr kaputt, als der britische Premierminister Keir Starmer und der französische Präsident Emmanuel Macron Anfang der Woche aufzubauen versucht haben.“

Auch in den US-Medien kommen Trump und Selenskij nicht gut weg. Die Washington Post kommentiert: „Selenskij hat recht, dass Amerika es bereuen könnte, die Waage zu Putins Gunsten geneigt zu haben. Wie gut gemeint sein Diskutieren auch gewesen sein mag, hat es aber seine Verhandlungsposition untergraben. Trump seinerseits sollte das große Ganze erkennen. Wenn er den Dritten Weltkrieg vermeiden will, sollte er die Lektionen des Zweiten Weltkriegs beherzigen. Diktatoren zu beschwichtigen, funktioniert nicht.“

Das konservative Wall Street Journal schreibt: „In Sachen Ukraine ist es im Interesse der USA, das imperiale Projekt Putins zu stoppen, ein verlorenes Sowjetimperium wieder aufzubauen, ohne dass US-Soldaten jemals einen Schuss abfeuern müssen. Dieses Kerninteresse hat sich nicht geändert, aber die Ukraine vor der ganzen Welt zu maßregeln, wird es schwieriger machen, es zu erreichen.“

Die New York Times kommentiert: „Putin wollte den Globus schon lange zerschneiden. Nun, schließlich, hat Trump ihm das Messer in die Hand gedrückt“.