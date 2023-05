Von Christoph Gurk

"Es ist nicht leicht, die Wahrheit zu sagen", schrieb El Periódico vergangene Woche in einem der letzten Posts bei Twitter. Und wie schwer dies tatsächlich ist, erst recht in einem Land wie Guatemala, dafür ist die Zeitung selbst das beste Beispiel: Fast drei Jahrzehnte lang deckte sie Skandale, Betrug und Verbrechen auf. Ihre Journalisten schrieben über Vetternwirtschaft und Bestechung bis in die allerhöchsten Kreise. Nun hat El Periódico Mitte Mai seine Arbeit eingestellt. Mit der Zeitung stirbt nicht nur ein Teil der kritischen Presse in Zentralamerika, sondern auch ein Stückchen Hoffnung auf ein gerechteres und demokratischeres Guatemala.