22. August 2018, 17:14 Uhr Pressefreiheit TV-Beitrag widerspricht der Polizei

Ein Kameramann und ein Reporter werden von der Polizei am Rande einer Pegida-Demo festgehalten. Nun veröffentlicht "Frontal 21" die kompletten Aufnahmen des Vorfalls.

Von Ulrike Nimz

Das TV-Magazin Frontal 21 hat am Dienstag erstmals die kompletten Aufnahmen eines Vorfalls am Rande einer Pegida-Demonstration in Dresden veröffentlicht. Ein Fernsehteam hatte am Donnerstag im Auftrag des ZDF den Besuch Angela Merkels in Dresden begleitet. Am Rande jener Demo waren Kameramann und Reporter bepöbelt, angezeigt und von der Polizei 45 Minuten lang festgehalten worden. Der TV-Journalist Arndt Ginzel hatte bereits am Samstag ein Video des Geschehens in den sozialen Netzwerken veröffentlicht und der Polizei vorgeworfen, sie mache sich zur "Exekutive von Pegida".

Frontal 21 zeigte nun die Ereignisse im Minutenprotokoll. Demnach hat der Kameramann um 17.40 Uhr zu filmen begonnen. Kurz darauf ist zu sehen, wie Pegida-Demonstranten von einem Passanten mit roter Kappe beleidigt werden. Es folgen Passagen, die bereits Teil des Ginzel-Videos waren: Ein Mann mit Fischerhut in Deutschlandfarben beschwert sich, dass er gefilmt wird, bedrängt den Kameramann. Um 17.43 Uhr wird die Polizei aktiv - nicht gegen die Angreifer, sondern das Fernsehteam. Zehn Minuten lang prüfen die Beamten Personalien und Presseausweise. Kurz nach 18 Uhr kommt der Demonstrant hinzu, der zu Beginn der Aufnahmen von einem Unbekannten beleidigt wurde. Er stellt Strafanzeige gegen Ginzel. Erst um 18.32 Uhr darf das Team weiterarbeiten.

Der Beitrag widerspricht in Teilen der Darstellung der Polizei. Die hatte am Montag in einer Pressemitteilung erklärt, man habe einen Streit zwischen einem 43-Jährigen - gemeint ist der Mann mit Deutschlandhut - und dem Kamerateam unterbinden wollen. Der 43-Jährige habe daraufhin Anzeige wegen Beleidigung erstattet. Tatsächlich war es ein anderer Pegida-Anhänger, der Anzeige erstattete - aufgrund einer Verwechslung. Der Einsatz ist zum Politikum geworden. Auch weil Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sich auf Twitter einschaltete und das Verhalten der Journalisten indirekt als "unseriös" bezeichnete. Mit der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung müssen Fotografen Personen vor Ablichtung um Erlaubnis bitten, Journalisten ausgenommen. Für sie gilt das Medienprivileg. Hinzu kommt Paragraf 23 des Kunsturhebergesetzes. Demnach dürfen "Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Anlässen, an denen die dargestellten Personen teilgenommen haben" ohne Einwilligung veröffentlicht werden.