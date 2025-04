Ein neuer Report der „Civil Liberties Union for Europe“ sieht die Pressefreiheit in der EU gefährdet. Auch die Lage in Deutschland wird kritisiert: Lokalredaktionen schrumpfen, Monopole werden größer – und der Druck auf Journalisten steigt.

Von Leon Frei

Die „Civil Liberties Union for Europe“ hat einen jährlichen Report zur Medienfreiheit innerhalb der Europäischen Union vorgelegt. Die NGO, die sich um die Bewahrung und Ausweitung bürgerlicher Freiheiten in Europa kümmert, schlägt in ihrem Bericht über das Jahr 2024 Alarm: Die Medienfreiheit sei nicht nur bedroht, in manchen Ländern seien Medien gar in einem „existenziellen Kampf gegen undemokratische Regierungen“.