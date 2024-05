SZ Plus USA : Gute Nachrichten

Während überall in den USA Zeitungen dichtmachen, zeigen sie beim "Pilot" in North Carolina, dass guter Lokaljournalismus funktioniert. Gerade jetzt, in Zeiten von Propaganda und Fake News. Besuch in einer Redaktion, die auf absolute Nähe setzt.

Von Christian Zaschke (Text und Fotos)