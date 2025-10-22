Vor dem Haus eines Journalisten explodiert eine Autobombe, eine ganze Redaktion geht in Streik, und dann wäre da noch die Regierung: Die Lage von Italiens Pressefreiheit hat sich verschlechtert.

Marilù Mastrogiovanni ist beleidigt worden und bedroht, sie musste ihre Heimatstadt verlassen, und alles nur, weil sie ihre Arbeit macht. Mastrogiovanni arbeitet als Investigativjournalistin in Süditalien. Sie recherchiert vor allem zur Mafia und deren Verstrickungen mit der Lokalpolitik in Apulien. Was sie aber am meisten beschäftigt, sagt sie, sind die ständigen Klagen. Veröffentlicht sie einen neuen Artikel, der Politikern oder Unternehmern vor Ort nicht passt, wartet sie schon fast auf die nächste juristische Auseinandersetzung. Ein Prozess gegen sie, angestrengt von einem Bürgermeister aus der Region, läuft seit fast zehn Jahren.