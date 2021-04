Wegen der vielen Übergriffe auf Journalistinnen und Journalisten bei den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen ist Deutschland auf der jährlichen "Rangliste der Pressefreiheit 2021" von "gut" auf nur noch "zufriedenstellend" herabgestuft worden. In der am Dienstag veröffentlichten Liste von "Reporter ohne Grenzen" schätzt die Organisation die Lage der Pressefreiheit weltweit in nur noch zwölf Ländern mit "gut" ein. Das seien so wenig Länder wie noch nie seit Einführung des Rankings 2013, teilte die Organisation in Berlin mit.

Die "Rangliste" vergleicht die Situation für Journalistinnen, Journalisten und Medien in 180 Staaten und Territorien. Ein Jahr nach Beginn der Pandemie stünden Journalistinnen und Journalisten in vielen Teilen der Welt so stark unter Druck wie selten zuvor, hieß es. In fast drei Viertel der Länder der Welt sei die Pressefreiheit zumindest bedeutend eingeschränkt. In 73 von 180 Ländern werde unabhängiger Journalismus weitgehend oder vollständig blockiert, in 59 ernsthaft behindert.

Ein "deutliches Alarmsignal"

Die Herabstufung Deutschlands nennt Vorstandssprecher Michael Rediske ein "deutliches Alarmsignal". Gewalt gegen Medienschaffende habe hierzulande auf Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen oder auf Demos zum 1. Mai eine nie gekannte Dimension erreicht. 2020 zählte "Reporter ohne Grenzen" mindestens 65 gewalttätige Angriffe gegen Journalistinnen und Journalisten, eine Verfünffachung gegenüber 2019.

Weltweit verstärke und verfestige die Corona-Pandemie repressive Tendenzen. So werde im EU-Land Ungarn die Verbreitung von sogenannten Falschmeldungen über die Pandemie ebenso unter Strafe gestellt wie in Malaysia. Ägypten verbiete die Veröffentlichung aller nicht-offiziellen Infektionszahlen. In Staaten wie China, Venezuela, Serbien und dem Kosovo wurden Medienschaffende wegen ihrer Corona-Berichterstattung festgenommen.

Tatsächliche Desinformation gehe in der Pandemie auch von zahlreichen Regierungen sowie Staats- und Regierungschefs aus. Vielerorts hetzten Staats- und Regierungschefs gegen die Presse und würden so ein Klima der Aggressivität und des Misstrauen schaffen. Als Beispiele nennt die Organisation den früheren US-Präsidenten Donald Trump, Brasiliens Präsidenten Jair Bolsonaro und den slowenischen Ministerpräsidenten Janez Janša. In chinesischen Gefängnissen säßen aktuell mehr als 100 Medienschaffende und damit mehr als in jedem anderen Land der Welt. Lebensgefährlich für Journalisten seien Mexiko und Honduras, aber auch Afghanistan und der Irak. Dagegen hätten sich Burundi, die Seychellen, Sierra Leone und Mali auf der Rangliste verbessert.