Gewalt gegen Journalisten

"Neu und furchtbar"

In Berlin ereignen sich am 1. Mai zwei Übergriffe auf Journalisten. Beide Fälle zeigen, wie schwierig Dreharbeiten werden, wenn ein raues Diskussionsklima in rohe Gewalt umschlägt. Von Theresa Hein, Lars Langenau und Verena Mayer