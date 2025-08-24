Die englischsprachige Nachrichtenplattform „The Kyiv Independent“ erklärt Lesern im Ausland die Ukraine, wehrt sich gegen Schikanen bei Akkreditierungen und steht finanziell gut da. Ein Treffen mit der Chefredakteurin Olga Rudenko.

Von Clara Lipkowski

Es sieht noch nach Start-up aus beim Kyiv Independent, dabei ist er seinen ungewissen Anfangstagen längst entwachsen. Reporterinnen, Datenspezialisten, Videojournalisten, vor allem junge Leute, sitzen über Laptops gebeugt in einem offenen Büro, viele Fenster, Bouquets, ein Protestschild. Mittendrin hat die Chefredakteurin ihren Platz, von diesem Ort in Kiew aus erklären die Journalistinnen und Journalisten dem Ausland die Ukraine.