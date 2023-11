Einflussnahme aus China:Propaganda per Pressemitteilung

Propaganda per Pressemitteilung

Von Anna Ernst und Lea Sahay, München/Peking

Es ist eine Erfolgsmeldung von vielen. In einer globalen Umfrage hätten 85 Prozent der Befragten "die von China vorgeschlagenen Werte Frieden, Demokratie und Freiheit" gelobt, heißt es da. In einem anderen Text wird erklärt, wie Chinas Seidenstraßen-Initiative angeblich zu einer beliebten Plattform für die internationale Zusammenarbeit geworden sei. Und anlässlich des chinesischen Mondfestivals lautet eine Überschrift: "Mittherbstfest: Xi Jinping Nostalgie". In der Meldung wird dann erklärt, dass Chinas Staatspräsident viel von Nostalgie spreche und damit seine "tiefe Zuneigung zu seinem Land und seinen Einwohnern" zum Ausdruck brächte.