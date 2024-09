Von Jörg Häntzschel

Es ist immer angenehm, wenn Richard David Precht das Schwurbeln anderen überlässt. So am Sonntag bei Precht im ZDF. Zu Gast war Patrick Deneen, amerikanischer Politologe, Autor des Buchs „Warum der Liberalismus gescheitert ist“ (2019) und einer der Stichwortgeber von Trumps Vize in spe, J.D. Vance.