Der Schauspieler und frühere Polizeiruf-Kommissar Wolfgang Winkler ist tot.

Er starb vor wenigen Tagen mit 76 Jahren, wie die dpa am Sonntag mitteilte. Neben Rollen an verschiedenen Theatern hat er 17 Jahre lang in der ARD-Krimireihe Polizeiruf 110 als Kommissar Herbert Schneider exakt 50 Fälle gelöst. 2013 lief sein letzter Fall. Zuletzt war Wolfgang Winkler als Rentner-Cop in der gleichnamigen ARD-Vorabendserie zu sehen.

Der gebürtige Görlitzer lebte in Berlin, Wegbegleiter berichten von einer schweren Erkrankung. Der Mitteldeutsche Rundfunk kündigte an, das Programm zu ändern: Am Montagabend soll im MDR noch einmal ein Polizeiruf mit Winkler als Schneider gezeigt werden.