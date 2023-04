Von Aurelie von Blazekovic

Es ist einerseits eine Vergeudung von Talent, dass diese Charlie Cale in ein Playboy-Bunny-Kostüm gezwängt Cocktails im Casino ausschenkt. Andererseits ist sie damit ziemlich zufrieden. Zerstrubbelt, rauchend, saufend, mäandert sie (Natasha Lyonne) so durchs Leben in Las Vegas, und verteilt jetzt eben Martini on the rocks. Reich an den Pokertischen war sie früher mal geworden, dabei half ihr das Talent: Charlie erkennt Lügen, immer. Sie hat da einfach so ein Gefühl, lächelt dann und legt den Kopf schief, sagt: "Bullshit!"