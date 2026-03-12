Früher, hach, da bestanden Sönkes Wochenenden aus Fußball und Bier. Erst zu St. Pauli ins Stadion, dann in die Kneipe, dritte Halbzeit: „Fußballphilosophie am Tresen, umarmende Fremde, tragische Analysen und Weisheiten, die nur nach drei Bier Sinn ergeben.“ Oh, wie war das schön. „Dann kam das Leben“, schreibt Sönke: „Familie gegründet, in die Vorstadt gezogen, Kinder bekommen.“ Seitdem bestanden seine Samstagabende aus Zähnchenputzen und Gute-Nacht-Geschichten.