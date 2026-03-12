Zum Hauptinhalt springen

Ob dieser junge Mann gerade einen Podcast mit verlangsamter Geschwindigkeit hört? Der Gesichtsausdruck lässt das zumindest vermuten.

Podcasts und Hörbücher mit erhöhter Geschwindigkeit hören, spart Zeit und steigert die Konzentration. Doch der wahre Genuss liegt im verlangsamten Abspielen. Eine Empfehlung.

Von Marc Baumann

Früher, hach, da bestanden Sönkes Wochenenden aus Fußball und Bier. Erst zu St. Pauli ins Stadion, dann in die Kneipe, dritte Halbzeit: „Fußballphilosophie am Tresen, umarmende Fremde, tragische Analysen und Weisheiten, die nur nach drei Bier Sinn ergeben.“ Oh, wie war das schön. „Dann kam das Leben“, schreibt Sönke: „Familie gegründet, in die Vorstadt gezogen, Kinder bekommen.“ Seitdem bestanden seine Samstagabende aus Zähnchenputzen und Gute-Nacht-Geschichten.

