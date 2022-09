Am 19. September 2022 verlässt Adnan Syed nach 23 Jahren im Gefängnis das Gericht in Baltimore - in Begleitung seiner Mutter.

Von Christiane Lutz

Adnan Syed ist frei. Diese Nachricht dürfte sehr viele Menschen in sehr große Aufregung versetzen, auch wenn man sie sofort einschränken muss. Denn frei bedeutet in dem Fall: "under home detention", also unter Hausarrest. Das berichten mehrere US-Medien am Montag. Aber auch das ist schon eine gute Nachricht für jene, die davon überzeugt sind, dass es stimmt, was Syed immer betont hat: dass er seine Exfreundin nicht umgebracht hat. Und dass er unschuldig im Gefängnis saß. Mehr als 20 Jahre.