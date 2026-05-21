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PodcastRussisch Roulette

Lesezeit: 2 Min.

Sam Altman, der CEO von OpenAI, hat mit ChatGPT ein Produkt lanciert, von dem er und seine Firma selbst nicht wussten, was es kann.
Sam Altman, der CEO von OpenAI, hat mit ChatGPT ein Produkt lanciert, von dem er und seine Firma selbst nicht wussten, was es kann. Carlos Barria/REUTERS

Die Macher des Podcasts „Die Peter Thiel Story“ erzählen jetzt „Die OpenAI Story“. Sie handelt von dem irrwitzigen Experiment, für das die Erfinder von ChatGPT die ganze Menschheit einspannen.

Von Stefan Fischer

Glaubt man Stuart Russell, Informatik-Professor an der University of California in Berkeley, dann ist Sam Altman der skrupelloseste, weil größenwahnsinnigste Hasardeur und Zocker der Menschheitsgeschichte. Der Gründer von OpenAI, jener Firma, die die Large Language Model-KI ChatGPT veröffentlicht hat, habe die gesamte Menschheit zum Teil eines Experiments gemacht: Altman spiele, so Russell, Russisch Roulette mit uns allen. Ohne uns zu fragen, ob wir mitspielen wollen. Denn, das erläutert Fritz Espenlaub, Host und einer der Autoren des Podcasts „Die OpenAI Story“, in der dritten Folge detaillierter: Mit der Veröffentlichung von ChatGPT habe OpenAI ein Produkt lanciert, von dem die Entwickler selbst nicht wüssten, was es alles könne. Und: Das Verständnis, wie Menschen diese KI benutzen würden, sei sehr gering ausgeprägt gewesen. Vieles, das belegen die Recherchen von Espenlaub, Jasmin Körber und Christian Schiffer, hat die Entwickler überrascht.

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