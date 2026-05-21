Glaubt man Stuart Russell, Informatik-Professor an der University of California in Berkeley, dann ist Sam Altman der skrupelloseste, weil größenwahnsinnigste Hasardeur und Zocker der Menschheitsgeschichte. Der Gründer von OpenAI, jener Firma, die die Large Language Model-KI ChatGPT veröffentlicht hat, habe die gesamte Menschheit zum Teil eines Experiments gemacht: Altman spiele, so Russell, Russisch Roulette mit uns allen. Ohne uns zu fragen, ob wir mitspielen wollen. Denn, das erläutert Fritz Espenlaub, Host und einer der Autoren des Podcasts „Die OpenAI Story“, in der dritten Folge detaillierter: Mit der Veröffentlichung von ChatGPT habe OpenAI ein Produkt lanciert, von dem die Entwickler selbst nicht wüssten, was es alles könne. Und: Das Verständnis, wie Menschen diese KI benutzen würden, sei sehr gering ausgeprägt gewesen. Vieles, das belegen die Recherchen von Espenlaub, Jasmin Körber und Christian Schiffer, hat die Entwickler überrascht.