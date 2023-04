Von Johannes Korsche und Cornelius Pollmer

Die Wochenzeitung Die Zeit hat Mails und Chatnachrichten von Springer-Chef Mathias Döpfner veröffentlicht. Das ist doppelt interessant: Erstens, weil Döpfner ein sehr mächtiger Mensch in der Medienwelt ist. Und zweitens: Weil aus diesen Nachrichten laut der Zeit hervorgeht, dass er versucht haben könnte, auf die politische Berichterstattung der Bild-Zeitung Einfluss zu nehmen. Zugunsten der FDP: "Kann man noch mehr für die FDP machen? Die sollten 16 Prozent mindestens kriegen. Lindner muss mutiger werden. Und Koalition nur SPD wäre deutlich besser als mit Grünen", wird Döpfner zitiert.

Für SZ-Redakteur Cornelius Pollmer sind die geleakten Mails und Nachrichten von Döpfner allein schon deswegen interessant, weil vor allem die Bild, die zum Axel-Springer-Verlag gehört, eine enorme Reichweite in Deutschland hat: "Ende des letzten Jahres war die Auflage knapp über einer Million und im Digitalen ist Bild.de die reichweitenstärkste Nachrichten-Webseite in Deutschland."

Grundsätzlich sagt Pollmer: "Journalisten sind keine Handpuppen. Und sie sind es auch dann nicht, wenn die Hand zu Mathias Döpfner gehört." Die Idee von Journalismus sei schließlich nicht, dass die Angestellten das aufschreiben, was der Verleger sich wünsche.

Zwar kenne man bereits SMS von Döpfner, in denen er Deutschland als "DDR-Obrigkeitsstaat" bezeichnet. "Und trotzdem hat mich das schon überrascht, was da in der Zeit zu lesen war. In der Schärfe, auch in der Bitterkeit, auch in einer gewissen Radikalität", sagt Pollmer.

Den Text von Cornelius Pollmer und Laura Hertreiter zu den Döpfner-Mails lesen Sie hier.

Weitere Nachrichten: Mutmaßlicher Leaker der US-Geheimdienstdokumente festgenommen, Außenministerin Baerbock besucht China.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Vinzent-Vitus Leitgeb

Produktion: Annika Bingger

Zusätzliches Audiomaterial über Axel Springer SE.

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

"Auf den Punkt" ist der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Der Podcast erscheint von Montag bis Freitag immer um 17 Uhr. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes, Spotify, Deezer, Audio Now. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.