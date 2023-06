Von Stefan Fischer

"Elon Musk ist ein gigantisches Social-Media-Opfer." Eine steile These stellt Christian Schiffer da auf in der fünften und letzten Episode des Podcasts Die Elon Musk Story: Musk nicht als Täter, sondern eben als Opfer. Nicht Handelnder, sondern Getriebener. Ein Abhängiger, ein Süchtiger. Doch Schiffer und Sarah Kriesche liefern in dieser Produktion von Klaus Uhrigs Produktionsfirma Plotprodukt für WDR und ORF durchaus starke Indizien, die diese These untermauern.