Schulen sollten Orte sein, an denen sich junge Menschen wohl und sicher fühlen können. Doch in der Wirklichkeit sind auch sie nicht frei von emotionalem und sexuellem Missbrauch, meist durch männliche Lehrer gegenüber Schülerinnen. In Debatten über die Probleme an deutschen Schulen werden oft technische Aspekte wie der chronische Lehrermangel, marode Sporthallen oder die stockende Digitalisierung beanstandet. Lehrer-Schüler-Beziehungen erhalten seltener Aufmerksamkeit. Im Deutschlandfunk-Podcast „Die Lieblingsschülerin“ thematisiert die Journalistin Britta Rotsch ebenso eindringlich wie einfühlsam Missbrauch an Schulen als systemisches Problem.