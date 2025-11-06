Alles beginnt mit einer Botschaft aus dem All: Ein Code entschlüsselt eine Bauanleitung für ein Virus. Und einen Laborunfall später ist die moderne Zivilisation dahin. Gute Laune ist jetzt ansteckend. Alle ernähren sich vegan, reden achtsam wie Robert Habeck, es herrscht Frieden auf Erden: Ach, wie schön! Ach, wie langweilig.
SerieDie traurigste Frau der Welt
Lesezeit: 4 Min.
Der „Breaking Bad“-Schöpfer Vince Gilligan stellt in „Pluribus“ auf Apple TV+ den Wert des Glücks infrage. Das ist existenziell – und so großartig wie die Hauptdarstellerin Rhea Seehorn.
Von Thore Rausch
Kulturtipps:Zum Sehen, zum Lesen, zum Hören
Florence Welch ist wieder da, Percival Everett schreibt eine ironische Etüde über das Nichts und zwei furchtlose Ermittlerinnen sind einer großen Verschwörung auf der Spur. Neun Kulturtipps für ein schönes Wochenende.
Lesen Sie mehr zum Thema