Der „Breaking Bad“-Schöpfer Vince Gilligan stellt in „Pluribus“ auf Apple TV+ den Wert des Glücks infrage. Das ist existenziell – und so großartig wie die Hauptdarstellerin Rhea Seehorn.

Alles beginnt mit einer Botschaft aus dem All: Ein Code entschlüsselt eine Bauanleitung für ein Virus. Und einen Laborunfall später ist die moderne Zivilisation dahin. Gute Laune ist jetzt ansteckend. Alle ernähren sich vegan, reden achtsam wie Robert Habeck, es herrscht Frieden auf Erden: Ach, wie schön! Ach, wie langweilig.