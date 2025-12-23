Zum Hauptinhalt springen

SerieDas Glück ist unsere größte Bedrohung

Lesezeit: 3 Min.

Von den 8,3 Milliarden Gesichtern des neuen Virus-Wir mag das verbliebene Ich Carol Sturka (Rhea Seehorn) das von Zosia (Karolina Wydra) am liebsten. (Foto: Apple TV+)

Was sind denn jetzt die anderen? Die Hölle? Oder doch das Paradies? Zum Finale der ersten Staffel „Pluribus“ muss man sagen: Das ist die beste Serie des Jahres. Mindestens.

Von Bernhard Heckler

Im ersten Buch „Sterben“ seiner autobiografischen Hexalogie „Mein Kampf“ schreibt der norwegische Autor Karl Ove Knausgård sinngemäß: Ein glückliches Leben könne man schon erreichen. Nur sei Glück für ihn nie ein Ziel gewesen. Er kann mit dem Glücklichsein nicht viel anfangen. Für ihn ist das kein interessanter, eher ein sedierender und entfremdender, beinahe ein bedrohlicher Zustand.

