Im ersten Buch „Sterben“ seiner autobiografischen Hexalogie „Mein Kampf“ schreibt der norwegische Autor Karl Ove Knausgård sinngemäß: Ein glückliches Leben könne man schon erreichen. Nur sei Glück für ihn nie ein Ziel gewesen. Er kann mit dem Glücklichsein nicht viel anfangen. Für ihn ist das kein interessanter, eher ein sedierender und entfremdender, beinahe ein bedrohlicher Zustand.
SerieDas Glück ist unsere größte Bedrohung
Was sind denn jetzt die anderen? Die Hölle? Oder doch das Paradies? Zum Finale der ersten Staffel „Pluribus“ muss man sagen: Das ist die beste Serie des Jahres. Mindestens.
Von Bernhard Heckler
Serien des Jahres:Unsere Besten
Das Finale von „Stranger Things“, ein aufwühlendes Jugenddrama, die traurigste Frau der Welt und ein skurriler Mord im Weißen Haus – die Serien des Jahres.
