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Axel-Springer-KonzernRückenwind aus Berlin

Lesezeit: 2 Min.

Kurs „Finanzjournalismus auf höchstem Niveau“ - so soll die „Pioneer Three“ hohe Wellen schlagen.
Kurs „Finanzjournalismus auf höchstem Niveau“ - so soll die „Pioneer Three“ hohe Wellen schlagen. Media Pioneer

Gabor Steingart lässt ein neues Medienschiff bauen, die „Pioneer Three“, und die „Bild“ zitiert aus vollmundigen Ankündigungen aus der Presseerklärung. Ohne den gemeinsamen Mutterkonzern zu erwähnen.

Von Stefan Niggemeier

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Der Medienunternehmer Gabor Steingart baut schon wieder ein neues Redaktionsschiff. Es ist bereits sein drittes, soll dreimal so groß werden wie sein zweites, 80 Meter lang, 600 Tonnen schwer, und die größte Enttäuschung ist, dass es von Silizium-Batterien mit einer Leistung von 4000 Kilowattstunden bewegt wird. Das bedeutet nämlich, dass der Heiße-Luft-Antrieb von Steingart offenbar immer noch nicht serienreif ist.

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