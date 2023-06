Von Andrian Kreye

Philipp Weltes Antrittsrede als Vorstandsvorsitzender des Medienverbandes der Freien Presse (MVFP) klang am Donnerstag in Berlin geradezu nach Blut, Schweiß und Tränen. "Was uns, die wir an diesem Morgen zusammengekommen sind, alle verbindet, ist die Liebe zur Freiheit." Von der Demokratie sprach er, von der Verantwortung, der Zukunft und - eh klar - von der künstlichen Intelligenz. Die hielt er mit einer Einordnung irgendwo zwischen Naturgewalt und fremder Macht ungewisser Gesinnung auf Abstand. Müssen sich doch alle Medien Gedanken darüber machen, wie sie aus der Bedrohung eine Verbündete machen. So eben auch all jene im Verband vertretenen Zeitschriften, Magazine und Publikationen, die längst keine Papiermedien mehr sind.