Von Thore Rausch

Es soll in diesem Land tatsächlich Menschen geben, die mit Fußball wenig anfangen können. Sie leben mitten unter uns und haben es nicht leicht. Am Wochenende etwa ist eine Konfrontation nahezu unvermeidbar. Die Stadt vibriert schon am Morgen des Spieltags, wenn die Fans in den S-Bahn-Wagen herumspringen und in der Lieblingsbar plötzlich die Leinwand ausgefahren wird. In der „Tagesschau“? Fußball. Auch die wenigen vermeintlich fußballfreien Sommermonate sind bereits mit der Europameisterschaft der Frauen und der Klub-WM der Herren gefüllt. Doch die größere Last für Ball-abstinente Menschen liegt längst abseits des Rasens: Deutsche Fußballer schreiben jetzt Kolumnen und Romane, sie haben Laberpodcasts und sind TV-Dauergäste. Es gibt kein Entkommen.