TV-Kritik „Hart aber fair“:„Alles tutti“ in Deutschland?

Nach drei Landtagswahlen im Osten und begleitender Dauerberichterstattung legt sich ein sanfter Schleier über die müden Fernsehaugen, die bunten Balkendiagramme verschwimmen – ganz schön viel Blau irgendwie – wer ist diese Dame, die sich so empört, ach, Sahra Wagenknecht , natürlich: Muss wohl wieder eine Talkshow sein. Ganz richtig, „ Hart aber fair “ lädt nach der letzten Wahl des Jahres in Brandenburg zum gemeinsamen Balken-Interpretations-Festival unter anderem: Juli Zeh , Kevin Kühnert (SPD), Philipp Amthor ( CDU ) und Sahra Wagenknecht (BSW). Im Musikjargon würde man das ein „krasses Lineup“ nennen.

Die Ernüchterung folgt sogleich: Wenn Bundespolitiker die Ergebnisse von Landtagswahlen interpretieren, ist das ein bisschen wie Kaffeesatz lesen. Deshalb soll heute nebenbei noch „die Zerrissenheit der Republik“ geprüft werden – kleiner ging’s nicht. Das Resultat? Eine 75-minütige Frustrationstherapie, als wollten alle mal so richtig Dampf ablassen. „Kaputt gespartes Land“, überall „große Baustellen“ (Zeh), „Islamismus-Problem“ und „Rassismus-Problem“ (Soziologin Katharina Wanda), „überforderte Infrastruktur“ (Amthor), lautet die Deutschland-Diagnose, die sich beliebig lang fortsetzen ließe.

Und nun? Kühnert resümiert: „Politik ist nicht, zwanzig Probleme aufzuzählen und zu sagen – das ist die Gesamtscheiße“. Als Sahra Wagenknecht ansetzt, die nächsten zwanzig Probleme aufzuzählen, knickt selbst Optimist Kühnert ein. Es sei womöglich noch nicht „alles tutti“ in Deutschland, aber man „hört zu“ und „bearbeitet“. Na dann.

Klamroth kann kein Schnitzel schneiden

Moderator Klamroth setzt indes seine Nebenmission fort, für kleine Einspieler durch die Republik zu dödeln, um dort möglichst wütenden Demonstranten das Mikro hinzuhalten. Heute soll Fleischereifachverkäuferin und Montagsdemonstrantin Doreen Lorsch als Debatten-Kickstart dienen. „Der Louis“ kommt in strahlend weißen Sneakern in die brandenburgische Fleischerei spaziert – und scheitert daran, ein Schnitzel zu schneiden („Durchziehen, nicht sägen“). Die Metzgerin fühlt sich politisch abgehängt und nicht richtig ernst genommen. Damit sich daran ja nichts ändert, degradiert sie Klamroth auf einen Publikumsplatz, statt sie zur restlichen Runde ans Podium zu setzen.

Der Grund für ihren Frust? Unter anderem die „Unmengen von Ausländern“, von denen „einige nüscht beitragen“. Eine schnelle Suche ergibt, dass im letzten halben Jahr knapp 600 Menschen in ihren Landkreis geflüchtet sind, auf eine Bevölkerung von 170 000. Was nicht heißen soll, dass im 5000-Einwohner-Heimatdorf der Fleischverkäuferin alles reibungslos laufen muss. Nur ist es diese Art von Einordnung, die Klamroth zum wiederholten Male auf seiner Ost-Tournee ignoriert. Stattdessen nimmt er „ihre Punkte mal mit in die Runde“.

Dort wagt Kühnert als Einziger zu widersprechen, „ohne zu bestreiten, dass das Wahrnehmungen sind, die eine Daseinsberechtigung haben“ (Glanzstück der gewaltfreien Kommunikation). Man rede im Bund aktuell über nichts anderes als Migration und ändere die Gesetzeslage stetig. „Blöde Position, das so auf Distanz zu machen“ schiebt Kühnert wegen der Sitzordnung hinterher. Wenn „Normalsterbliche“ nicht ans Podium dürfen, kann man ihnen auch schlecht widersprechen. Zum Abschied will Klamroth versöhnen: „Doreen, du hast jetzt 73 Minuten zugehört, kommt das an?“ Die Fleischereifachverkäuferin tut sich sichtlich schwer: „Ähm, ach, naja (...)“. Wer kann es ihr verübeln?