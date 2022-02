Von Willi Winkler

Verantwortungslos sei es gewesen, so etwas zu senden, Skandal, tönte es, aber so etwas gab es tatsächlich einmal im deutschen Fernsehen und zwar zur zweitbesten Sendezeit um 21.15 Uhr. Karl Jaspers wird nach der ersten Großen Koalition gefragt, die fünf Wochen vorher, am 1. Dezember 1966, an die Regierung gekommen ist, und sein Urteil ist vernichtend. Der 83-jährige Philosoph sitzt vor einer Bücherwand im Sessel, holt Luft und stakkatiert in bester oldenburgischer Mundart: "An der S-pitze s-teht ein alter Nationalsozialist. Das ist ein Novum. Ich halte es für einen Affront gegenüber dem Ausland und für eine Beleidigung gegenüber der Minderzahl der Deutschen, sagen wir einer Million Menschen, die den Nationalsozialismus immer gehasst haben und noch hassen." Jaspers sprach von Kurt Georg Kiesinger, ehemals NSDAP, jetzt CDU und neuer Bundeskanzler.

Mit seiner Brille war Merseburger als Intellektueller ausgewiesen, aber deshalb keineswegs weltfremd

Peter Merseburger, selber ein Anhänger dieser Großen Koalition und alles andere als ein Radikaler, schien überrascht zu sein von der Vehemenz, mit der sein Interviewpartner Jaspers die neue Regierung abfertigte. "Wir haben zunächst gezögert", moderierte er den heute legendären Ausbruch vorsichtig an, "Ihnen dieses Zeugnis bitterer Absolutheit vorzuführen. Aber Deutschland ist arm geworden an geistigen Autoritäten." Merseburger war der Neue beim NDR, er hatte eben die Leitung von Panorama übernommen, der umstrittensten Sendung, die sich die ARD leistete. Er galt zunächst als fügsamer als sein Vorgänger Joachim Fest, der auf Druck der CDU hatte gehen müssen, und gegen dessen Entlassung in Hamburg Ulrike Meinhof, Stefan Aust, Heinrich Breloer und Peter Rühmkorf auf die Straße gingen. Es kam natürlich anders. Ausgewogenheit war von einem Magazin nicht zu erwarten, das Skandalisierung als Ehrensache verstand. Mit seiner Brille war Merseburger als Intellektueller ausgewiesen, aber deshalb weder weltfremd noch unpolitisch. Ein CDU-Abgeordneter lamentierte sogar im Bundestag, dass "wir das intellektuelle Gerede eines Herrn Merseburger endlich leid" seien. Die neue Regierung, erst recht die folgende sozialliberale Koalition versuchte eine neue Ostpolitik, die Studentenunruhen, die wilden Streiks, die Freischärler um die ehemalige Panorama-Mitarbeiterin Meinhof, die sich zur RAF formierten - Panorama blieb verlässlich aufklärerisch, und die Springer-Zeitungen forderten ebenso verlässlich Merseburgers Absetzung oder wenigstens Bildschirm-Abstinenz in Wahlkampfzeiten. Es wurde nicht viel schöner shitgestürmt als heute. Hans Leyendecker berichtet, dass Merseburger hinter seinem Schreibtisch einen eingesandten Hampelmann mit seinen Gesichtszügen hängen hatte, verziert mit den Koseworten "Genosse, Stinker, Verräter".

Dabei hatte es doch so schön angefangen: 1947 war der Student Merseburger in der damals sowjetisch besetzten Zone zwei Wochen ins Gefängnis gesperrt worden, weil er Plakate für die Ost-CDU geklebt hatte. Er bald ging in den Westen, studierte Germanistik und Philosophie und kam 1960 zum Spiegel, wo er aber nicht unterging. Panorama und das Fernsehen hätten ihm ohne Weiteres eine Quasi-Beamtenlaufbahn ermöglicht, zumal er seit 1968 auch als NDR-Chefredakteur waltete. Doch 1975 gab er seine Sendung auf und wurde dann Korrespondent, berichtete verlässlich grimmig und immer noch intellektuell aus Berlin, London und Washington.

Mit 63 Jahren setzte er sich zur Ruhe von dem Fernsehen, um zu schreiben. Es zeigte sich - für einen Fernsehschaffenden eher ungewöhnlich -, dass er es tatsächlich konnte. In gediegenster Prosa verfasste er sorgfältig recherchierte und in der Bewertung ebenso sorgfältig austarierte Biografien der politischen Autoritäten Kurt Schumacher, Rudolf Augstein und, besonders hochgelobt, Willy Brandt. (Wie gut wäre es der Geschichtsschreibung bekommen, wenn Merseburger statt des beflissenen Horst Möller die Franz-Josef-Strauß-Biografie geschrieben hätte!) Bei Theodor Heuss (Untertitel "Der Bürger als Präsident") färbte die Bonhommie des Gegenstands ein bisschen auf ihn ab. Wo aber sonst erführe man ein so hübsches Detail wie Heussens lukrative Verteidigung der deutschen Rüstungsindustrie. Der ehemalige Bundespräsident ließ sich 1961 nach Essen einladen, um mit einer Festrede den schlechten Ruf von Krupp mit Verweis auf ausländische Kriegsschmieden zu "entgiften". Dafür "zeigt sich Alfried Krupp von Bohlen und Halbach ebenso dankbar wie erkenntlich", so formuliert der Biograf unvergleichlich beiläufig, er "weist eine sechsstellige Summe als Honorar an". Nach dem Spiegel, nach dem Fernsehen gelang Merseburger ein zweites Leben, und er wurde damit zum Chronisten der frühen Bundesrepublik.

Am Dienstag ist Peter Merseburger, eine der selten gewordenen Autoritäten im deutschen Journalismus, mit 93 Jahren in Berlin gestorben.