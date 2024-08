Das war es nun also. Peter Kloeppel hat seine letzte Nachrichtensendung moderiert – und die Abschiedsshow ist ein Beleg für die Kunst des Privatfernsehens, für die RTL seit 40 Jahren steht.

Von Oliver Klasen

Es war der 30. März 1992, als sich in den deutschen Wohnzimmern der Beginn einer, Achtung abgenutzter Begriff: Ära vollzog. Die Zuschauerinnen und Zuschauer freilich, sie konnten das nicht wissen. Äras haben es an sich, dass man sich ihrer erst im Nachhinein bewusst wird, und so sahen sie zunächst nur, wie ein ziemlich junger Mann – jung jedenfalls nach landläufiger Meinung für die Aufgabe, die ihm anvertraut wurde – die Hauptnachrichtensendung auf RTL moderierte.