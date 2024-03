Von Kurt Kister

Es war einmal vor langer Zeit, als Christian Lindner in Wermelskirchen gerade das Gymnasium entdeckte und Ricarda Lang noch gar nicht geboren war, da regierten drei Männer das Nachrichtenfernsehen der großen US-Networks: Dan Rather bei CBS, Tom Brokaw bei NBC und Peter Jennings bei ABC. Sie waren die anchormen der Nation, als die Networks noch politisch bedeutend waren. In New York lebte im Jahre 1990 ein junger Mann, im Oktober 1958 in Frankfurt am Main geboren, dunkelhaarig, adrett, ehrgeizig, neugierig. Er war US-Korrespondent für RTL. Das Studio bestand aus der leicht wirbeligen Producerin Carol Sagissor aus Minnesota, einem Kamerateam und Peter Kloeppel, dem jungen Mann. Abgesehen davon, dass der boyish wirkende Kloeppel vorhatte, mit der Zeit etwas älter zu werden, sah er so aus, wie Peter Jennings als junger Mann ausgesehen hatte. Später sprach er auch so wie Peter Jennings, distanziert, nüchtern, unironisch, aber mit Glaubwürdigkeitstimbre. Jennings moderierte von 1983 bis 2005 die World News Tonight von ABC, 23 Jahre lang. Peter Kloeppel wird, wenn er im August als anchorman von RTL aktuell aufhört, 32 Jahre lang moderiert haben. Wäre er ein Auto, hätte man ihn nach 30 Jahren mit einem H-Kennzeichen zulassen können. Es wäre ein zuverlässiges Auto.