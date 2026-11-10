Erst kürzlich hatte der Kriegs- und Krisenreporter Paul Ronzheimer die Chefredaktion der Bild-Zeitung verlassen, um als „Content Creator“ für den Springer-Verlag weiter an seiner eigenen Marke zu schrauben. Ab Frühjahr 2027 soll Ronzheimer dies auch mit einer Talkshow für Sat 1 tun.

Ronzheimer und der Privatsender arbeiteten bereits zusammen: Beim „Bürger-Speed-Dating“ vor der Bundestagswahl 2025 durften unentschlossene Wähler ihre Repräsentanten in einem dreiminütigen 1:1-Gespräch ausquetschen. Bald darf Ronzheimer dem Dialog als Moderator etwas mehr Zeit geben. Das Ziel seines neuen Sat-1-Polit-Talks bleibt dasselbe: den Austausch zwischen Politikern und Bürgern stärken. „Ich will, dass die Menschen die Fragen stellen, die sie wirklich beschäftigen. Und dass Politiker nicht nur reden, sondern auch mal zuhören“, erklärt der Springer-Journalist und Podcast-Host („RONZHEIMER“) in einer Aussendung.

Axel-Springer-Verlag : Paul Ronzheimer verlässt „Bild“-Chefredaktion Der wohl bekannteste Springer-Journalist wird zum ersten „Creator“ des Konzerns. Ein Anruf bei Ronzheimer, der für seinen Wechsel womöglich gute Gründe hat. SZ Plus Von Thore Rausch ...

Personen aus verschiedensten Berufsgruppen – vom Handwerk bis zur Pflege – sollen also bei „Ronzheimer – Der Bürger Talk“ ins direkte Gespräch mit Politikern kommen. Damit will die Sendung der „Wut und Enttäuschung vieler Menschen“ entgegenwirken, die sich nicht gehört fühlen würden. Zehn Folgen sind vorerst geplant. Sie sollen im Frühjahr 2027 wöchentlich ausgestrahlt werden.

Bürgernähe hat Hochkonjunktur

Formate, die auf sogenannte Bürgernähe abzielen, haben derzeit Hochkonjunktur. Im vergangenen Sommer sprachen Sven Schulze, Ricarda Lang und Sigmar Gabriel bei einer Spezialausgabe von „Hart aber fair“ nicht nur zu, sondern auch mit dem Publikum darüber, was Deutschland 2026 noch zusammenhält. Wenige Wochen später setzte sich Bundeskanzler Friedrich Merz bei RTL mit vier Bürgern an einen Tisch, es ging um das Gesundheitssystem, die AfD und die „Stadtbild-Debatte“. Die Stimmung wechselte in beiden Fällen von Minute zu Minute zwischen eisig und hitzig.

Auch Ronzheimer selbst versuchte in der Vergangenheit, die Alltagssorgen der Bevölkerung genauer zu beleuchten und besser zu verstehen. Für die Sat.1-Dokusendung „Wie geht’s, Deutschland?“ reiste er in den vergangenen beiden Jahren quer durchs Land und nahm sich Themen wie den Rechtsruck, die Migration oder das Bürgergeld vor.