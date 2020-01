Über 20 Jahre lang war Patrick Stewart zuhause in Großbritannien ein erfolgreicher Schauspieler, Mitglied der Royal Shakespeare Company und Dauergast in BBC-Produktionen. Doch die Rolle, die er 1987 annahm, änderte alles: Sieben Staffeln lang verkörperte er in Raumschiff Enterprise - Das nächste Jahrhundert Captain Jean-Luc Picard - und begeisterte damit auch Zuschauer, die mit der alten "Star Trek"-Serie nie etwas anfangen konnten. Vier zugehörige Kinofilme folgten auf das Ende der Serie, dann war Schluss. Entkommen konnte er dem Schatten des besonnenen Raumschiff-Captains allerdings nie. Jetzt kehrt er in der Serie Star Trek: Picard nach langem Zögern doch in seiner Paraderolle zurück. Beim Interview im kalifornischen Pasadena ist Stewart, der im Juli seinen 80. Geburtstag feiert, blendend gelaunt und präsentiert sich so humorvoll und warmherzig, wie seine Fans ihn lieben.