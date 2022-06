"Me Too"-Fälle in Frankreich

Patrick Poivre d'Arvor ist in Frankreich eine Fernsehlegende - nun aber auch Adressat heftiger Missbrauchsvorwürfe.

Von Nadia Pantel, Paris

Es ist ein gutes Jahr her, da schien Patrick Poivre d'Arvor noch zu glauben, er könne mit einem blauen Auge davonkommen. Frankreichs berühmtestem TV-Moderator, den alle der Einfachheit halber PPDA nennen, wurde von einer Frau zweifache Vergewaltigung vorgeworfen. Daraufhin setzte sich PPDA im März 2021 in ein Fernsehstudio und erzählte, die besagte Frau habe sich wohl in ihrer "Fantasie" verloren.