Patricia Schlesinger kommt knapp vor Beginn ihres Termins die Treppe des Berliner Kriminalgerichts hinaufgerauscht. Vor der Tür des prunkvollen Saals 500 verweilt sie einen Moment, begrüßt ihren Ehemann und viele alte Kollegen, die gekommen sind, um die Verhandlung zu beobachten: Claus Kleber, der langjährige Anchorman des „Heute-Journals“ ist da, und auch Nikolaus Brender, der legendäre frühere ZDF-Chefredakteur. Schlesingers markanter rotblonder Schopf sitzt auf einem erhobenen Haupt, und sie nimmt sich Zeit, in die Augen einiger Anwesender zu blicken, ein paar Luftküsschen zu verschicken und mit einer Mischung aus selbstbewusst und schicksalsergeben zu lächeln.