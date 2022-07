Von Aurelie von Blazekovic

Eine eilig einberufene Sondersitzung in der zweiten Sommerferienwoche in Brandenburg, da muss es den Beteiligten ernst sein. Weil es ernst ist also, fand sich der Hauptausschuss des brandenburgischen Landtags am Dienstag trotz Hitze und Sitzungspause im Stadtschloss Potsdam ein. Und das, um dann erst mal nur "großes Bedauern", wahlweise auch "Bestürzung" und "Empörung" auszutauschen. Bedauern, Bestürzung und Empörung, weil die eingeladenen Hauptfiguren der Sitzung nicht erschienen waren: Patricia Schlesinger, die in der Kritik stehende Intendantin des RBB und Vorsitzende der ARD, und die beiden Vorsitzenden der Kontrollgremien der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt.